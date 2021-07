‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mourinho troverà il modo di esaltare la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “La scelta della Roma di non fare lo stadio a Tor di Valle è più che legittima. Zaniolo come centravanti? Lo vedo meglio in una posizione più arretrata. La Roma sta monitorando diversi giocatori della Premier League per sfruttare il ‘Decreto Crescita’. Mourinho non è solo campo, è un personaggio. C’è grande attesa per questo evento. Non mi aspettavo Pedro nella lista degli esuberi, ma non è detto che la Roma riesca a piazzarlo ora”.