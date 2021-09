‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mou coinvolga più giocatori altrimenti così è dura”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "In coppa domani mi aspetto un turn over massiccio, ma poi per il resto del campionato mi aspetto le solite facce perché non ci sono alternative. Mourinho deve coinvolgere più giocatori altrimenti così è dura. Ora con l'Empoli bisogna conquistare tre punti senza sé e senza ma perché la classifica è ancora buona nonostante la sconfitta nel derby".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il turn over in Coppa va bene però sembra un po' dare il contentino agli esclusi. Io dico che Vilar, per esempio, non è un fenomeno però può fare anche qualche partita di Serie A almeno per provarlo. Ora, certo, devono dimostrare loro a Mourinho di essere in grado di poter stare all'altezza degli altri. Con l'Empoli non sarà facile, ci vuole gamba e la Roma dovrà farsi trovare pronta soprattutto atleticamente".