‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mkhitaryan ha fatto una partita strepitosa”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Mkhitaryan l'altra sera era tutto per la Roma, ha fatto una partita strepitosa. La partita con il Genoa non fa testo però, una squadra così non me l'aspettavo. Non escludo che magari con il ritorno di Cristante possa ricambiare i ruoli a centrocampo. Felix, in occasione del primo gol, ha fatto una cosa che mi ha colpito molto: lui aspetta il momento giusto per l'inserimento. È stato lucido"