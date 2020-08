‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Milik alla Roma? Magari”. FOCOLARI: “Ma se cedi Dzeko ti indebolisci”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questi scambi di plusvalenze non portano nulla di buono, non penso che si metterà in mezzo Zaniolo. Paratici è stato per anni alla Juve ma all’ombra di Marotta, che prendeva le grandi decisioni. Ma se arriva alla Roma che cambia? Non è una cosa così esaltante. Il colpo sarebbe il grande allenatore o grande giocatore, non un direttore sportivo. Se togli Dzeko e prendi Milik, ti indebolisci. I punti a favore sono ingaggio e età”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco perché la Roma faccia questo incontro con la Juve a Londra. Se togli Dzeko e metti Milik non cambia tanto dal punto di vista dell’ingaggio”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Roma e Juve possono nascere plusvalenze. Fossi nella Roma mi interesserebbe Bernardeschi, non Rugani. E per Bernardeschi scambierei Kluivert, ma forse può arrivare Romero”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve insistere con Paratici perché ci sono i margini per convincerlo. Milik è un buon giocatore che sta lì lì per fare il boom”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik è un giocatore forte, per il campionato italiano va benissimo. Tenuto conto dell’età e di quanto guadagna Dzeko può anche andar via. Milik lo prenderei di corsa, è forte ed ha davanti a sé tanto per crescere ancora. Tra quelli sul mercato è uno degli attaccanti più forti, sarebbe un grande affare. I giallorossi devono abbassare il monte ingaggi e mantenere il livello alto della squadra.”



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko alla Juve e Milik alla Roma potrebbero essere due mosse di mercato, immagino, altrimenti che lo prendi a fare il polacco? Sirigu alla Roma a me piacerebbe”.