‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Milik ha mercato internazionale di alto livello”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik ha mercato internazionale di alto livello. Il Verona gioca bene, ma a Firenze nella ripresa ha rischiato molto contro una Fiorentina in difficoltà. Se la Roma gioca ai suoi ritmi ha la qualità per vincere anche domani sera”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik è fuori dai progetti del Napoli. Roma, occhio al Verona perché è un avversario che sta bene, non corre tanto ma corre bene”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5):“L’operazione Dzeko-Inter è differente da quella dell’anno scorso, ma non so su quali basi. Lui per me è un campione, risolverebbe l’attacco dell’Inter. Milik è una bella opportunità per la Roma, l’ideale come erede di Dzeko, il meglio che c’è sul mercato. La sfida contro il Verona è pericolosa”.