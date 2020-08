‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Milik al posto di Dzeko è un’operazione che ci sta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma è un’operazione giusta cedere Dzeko e prendere Milik, si ringiovanisce anche se perde nell’immediato. Milik è un buon giocatore, anche se non ti fa gridare. Mi piace, quindi la Roma alla fine fa bene anche se nell’immediato avrà qualche difficoltà”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko alla Juve non mi entusiasma, così come Milik. Per la Roma ci sarebbe un ringiovanimento di 8 anni che non è poco, ma non è che con uno o con l’altro vinci scudetto o Champions”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik è un ottimo attaccante, io lo scambio lo farei. Dzeko è più forte ma ha anche sette/otto anni di più. Per me ci sta, il polacco nel lungo periodo può ricoprire bene quel ruolo. La farei questa operazione, anche se riconosco il valore assoluto di Dzeko. Io credo che la Roma ci perda nell’immediato, perché Edin in un anno è superiore a Milik, ma porti dentro un giocatore a un buon prezzo. E guardandosi in giro credo che il polacco sia forte”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Napoli e Roma vogliono liberarsi di Milik, Under e Riccardi e così hanno alzato i prezzi. Milik è un bel giocatore, al posto di Dzeko per me la Roma ci guadagna economicamente e in termini di età. La Roma, per me, fa bene a fare questo affare. Il polacco è uno di movimento come Dzeko”.