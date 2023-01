‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Roma più equilibrata quando Pellegrini gioca davanti”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Da settimane è evidente che Mourinho e la Roma si parlino attraverso i giornali. Di sicuro non è positivo. Quando ti parli tramite degli intermediari significa che dal vivo ti parli poco. A me la Roma sembra più equilibrata quando Pellegrini gioca davanti e non a centrocampo. Non è la posizione ideale per lui, si diverte a ridosso della porta, ha il passaggio. In una mediano a due per me è un po' troppo leggerino, rischi di perdere sostanza".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma sa che Wijnaldum è un giocatore valido, il problema è adesso. Potrebbe rientrare a febbraio, ma poi quando potrà giocare? Affidare tutto ad un giocatore, molto bravo, ma che non gioca da mesi non so quanto sia logico. Potrebbe dare un'impronta importante alla Roma, ma lo potrà fare quando starà bene. Dopo infortuni così lunghi è complicato tornare in campo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Si dovrebbe parlare di più per Mourinho per come gioca la Roma. Il tecnico portoghese si lamenta spesso, ma a San Siro c'era una panchina che guadagna certe cifre, rimani colpito. Wijnaldum potrebbe cambiare il volto della Roma. Hanno provato a introdurre Camara in quella zona di campo, ma ovviamente la qualità tecnica è diversa".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Mourinho ha capito che la Coppa Italia è un obiettivo possibile. La notizia negativa per i giallorossi è su Wijnaldum. Ancora non può allenarsi con il gruppo e il rientro sembra slittare a marzo. Sul mercato, se proprio dovesse arrivare un centrocampista sarebbe un ipotesi low cost".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Le difficoltà della Roma con i giocatori in uscita riguarda gli ingaggi. Mi preoccupa la storia di Wijnaldum, perché se adiamo avanti così il campionato finisce. Alla Roma serve un centrocampista titolare, ma lo so che non è facile"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma su Smalling non si deve svenare. E' molto forte, ma in giro se ne trovano altri su cui investire".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Tahirovic a San Sio appena entrato ha dimostrato tranquillità con due aperture di campo interessanti. Potrebbe essere lui il giocatore che a centrocampo manca alla Roma, il 'cervello'. A Mourinho serve uno così. La Roma non è una squadra scarsa, ma non c'è nessuno che accende il motore e indirizzi la lettura del gioco in una certa maniera"