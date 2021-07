‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mi aspetto una Roma che concede poco all’avversario”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Pellegrini rappresenta bene il ruolo di capitano, lui ci iene molto e questo potrebbe essere una stagione importante per lui. Sugli esterni in attacco Mourinho ha diverse opzioni. Mi aspetto una Roma che concede poco all'avversario. Ora aspetto Xhaka e io prenderei anche un altro centrale di difesa con caratteristiche diverse da quelli che ci sono. In attacco, poi, cercherei un attaccante giovane che entra in partita in corso e cambia la gara".