‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mi aspettavo una Roma più viva”, ORSI: “Brutti i fischi a Pellegrini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di ieri sera mi è piaciuto poco, forse solo il risultato e l’azione del gol Perez? E’ un giocatore che ha sempre bisogno della palla al piede, ma poi fa sempre la stessa finta. La Roma ha giocato troppo sotto tono. Faccio fatica a capire certe cose. Serve una squadra più viva, con più qualità e fisicità”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I fischi a Pellegrini non sono stati carini. Stavolta è andato bene almeno il risultato. Le cose non sono migliorate nella Roma, ma si prende il risultato positivo e si cerca di ripartire. Perez con il Lecce deve ripartire titolare”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bello l’inizio gara da parte della Roma, ma dopo il gol è un po’ sparita. Nel secondo tempo, poi, si è vista l’involuzione della squadra. Anche Pau Lopez non dà più la sicurezza che dava prima, male anche Spinazzola e Kolarov, Cristante non sa dove andare. Una squadra che in qualche momento sembra occorre rifondare”..