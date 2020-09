‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Metterei Totti accanto a un Ds per decidere il mercato della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un ritorno di Totti nella Roma? Io lo vedrei bene messo accanto ad un Direttore sportivo per decidere insieme il mercato. Che possa andare in giro per scoprire talenti ma che abbia voce in capitolo sugli acquisti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti non può rientrare nella Roma partendo dal basso come ruolo. Io dico che lui dovrebbe studiare e fare esperienza dirigenziale altrove e poi quando è pronto allora può essere re-inserito nella società con un ruolo importante”.