‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mou ieri grande tecnico oggi grande comunicatore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non vorrei che Mourinho fosse arrivato alla Roma perché non aveva di meglio. Temo che i Friedkin abbiano puntato molto sul tecnico, per poi far passare l'arrivo di giocatori normali. Per Pellegrini la Roma e l'agente si incontreranno dopo L'europeo con l'intenzione di prolungare il contratto. Lui è spesso criticato, ma per me è un giocatore da tenere, anche per lo spirito di identità sul quale puntare".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho è stato un grande tecnico oggi è un gran comunicatore. Pellegrini da tenere, ma dipende dall'offerta che arriva. C'è bisogno di pensare alle casse, sempre".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Con Mourinho e Sarri Roma come città ha dato un bel segnale al campionato. Hanno due curriculum pazzeschi, Mourinho dieci volte di più di Sarri, ma anche il toscano è una gran bella mossa che ha accontentato tutti i tifosi della Lazio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Xhaka? Non lo conosco bene, ma mi fido di Mourinho. Quello che fa Mou è oro per me- La Roma ha preso il numero uno dei tecnici, ma anche la Lazio ha preso un ottimo allenatore. Pellegrini non rischia di fare la fine di Florenzi, secondo me resterà".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Xhaka è un geometra uno che fa avanti e indietro da area a area, nella Roma ci può stare. Non è un giocatore esaltante, non risolve i problemi di una squadra, ma all'interno della Roma ci sta bene. Il tecnico ideale tra Roma e Lazio? Mourinho per parlare, Sarri in campo ".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Xhaka mi sembra un buon giocatore, lo dice anche la sua carriera e non solo all'Arsenal. Se lo dice Mourinho ci si può fidare, lui non ha mai sbagliato il primo acquisto. Chi ha scelto meglio Roma o la Lazio come tecnico? Dico Moyrinho al 51%. La Roma prima dello Special One aveva cercato Sarri, la Lazio il portoghese no".