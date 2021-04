‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mayoral sta facendo bene, ma io prenderei uno più affermato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Io vedo troppa differenza tra le prime sette in classifica e le altre. Mayoral è cresciuto tanto rispetto alle prime partite quando io l’avevo ‘segato’. Io prenderei un altro migliore e più affermato. Ieri la Roma ha prima faticato un po’, poi dopo il gol le cose si sono messe bene e dil Bologna nella ripresa ha faticato”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma? Non so se è ancora in corsa per il quarto posto. Ieri ha portato a casa il risultato, ma ha faticato con mezza squadra. Se continua in Europa League, Fonseca metterà ancora quelli che giocano poco, ma non so se basterà per la corsa Champions. Mayoral è un buon giocatore, in prospettiva può crescer, ma non so se è da Roma”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma ha meritato la vittoria anche se capisco la rabbia di Mihajlovic perché il Bologna ha anche giocato bene. La Roma ha fatto il suo, facendo riposare alcuni giocatori che serviranno giovedì sera. Mayoral è un titolare aggiunto, così come Mirante. La Roma non ha deluso, ha fatto quello che doveva fare. Mayoral non può essere il centravanti del futuro”.