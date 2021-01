‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Lazio è la peggior squadra per la Roma in questo momento”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ci saranno sorprese di formazione da parte di Fonseca. Mi aspetto una grande partita di Pellegrini, Pinto l’ha menzionato come leader della squadra e sta attraversando un buon momento di forma”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è favorita contro la Lazio. Nel derby di ritorno lo scorso anno erano favoriti i biancocelesti e la squadra di Fonseca fece una partita tre volte migliore”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Veretout e Villar sono due ‘bestie’ lì in mezzo al campo, e nella Lazio ci sono due giocatori Leiva e Luis Alberto, non al meglio della condizione. Sulla fascia destra della Lazio, invece, sta meglio Lazzari che Spinazzola, Caicedo io non lo toglierei”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma ci sono Pellegrini, Mkitaryan e Dzeko che possono fare la differenza. Se la Lazio non li ferma, la Roma ha grandi possibilità di vincere il derby. Dzeko è quello che sta peggio dei tre, ma uno così è difficile toglierlo anche se con l’Inter Fonseca doveva farlo uscire prima. Lì davanti hai bisogno di uno che ti risolve qualsiasi occasione da gol. La Lazio è la peggior squadra che possa capitare alla Roma adesso”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco perché Inzaghi debba cambiare modulo proprio nel derby. Io Caicedo in questo momento non lo toglierei. I quattro portieri di Roma e Lazio non mi convincono nessuno. Fonseca sta facendo benissimo, bisogna cambiare i giudizi. E’ una sorpresa anche in società. Il derby lo vince la Lazio”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Psicologicamente sta un po’ meglio la Roma che la Lazio, c’è più voglia di novità a Trigoria. Nel derby sono dettagli, ma anche a livello tecnico e per come stanno crescendo alcuni giocatori, Villar su tutti, vedo la Roma favorita. Chi si gioca di più tra i due allenatori? Dico Inzaghi, in genere succede sempre a chi sta dietro. Domani vince la Roma”.