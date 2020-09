‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mayoral e Jovic non sono interessanti, ma se non hai soldi da investire…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non capisco gli esuberi come Jesus e Fazio che continuano a rifiutare tante opzioni: ma non hanno un minimo di amor proprio? Veretout è l’unico giocatore imprescindibile nella Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I due attaccanti del Real Madrid in orbita Roma non mi sembrano prospetti interessanti. In giro per il mondo ci sono tanti numeri 9 forti ma se non si hanno i soldi da investire rischi che ti mollano qualcuno di basso livello. Gli esuberi? Non è facile collocarli, soprattutto per gli ingaggi che hanno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli esuberi ce l’hanno tutti i club non solo la Roma, il problema è che Juan Jesus, Fazio, Pastore e Perotti guadagnano tantissimo e quindi, soprattutto in questo periodo post Covid, fatichi a trovare una sistemazione. Paghi l’errore di sopravvalutarli e pagarli troppo come ingaggio”.