‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Abraham sta diventando un caso, non incide mai”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma ha tre punti in meno rispetto allo scorso anno, Mourinho dovrebbe prendersi qualche responsabilità. Abraham sta diventando un caso, non incide mai, non segna. E' stato pagato più di 40 milioni dovrebbe fare meglio. Il comportamento di Mourinho fa dei danni seri alla Roma, puoi fare così solo quando vinci sempre. Mou ha fatto così anche al Manchester, aveva una squadra pazzesca e ha litigato con tutti".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): "Maresca ha arbitrato male, male, male. Mourinho però non può pensare di continuare così, non può essere sempre colpa degli arbitri".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): "Mourinho non può fare la foto con la pizza quando vince e fare quella all'arbitro quando perde. Mi sembra lecito cercare di capire il motivo per cui sta massacrando la sua rosa. Non è un atteggiamento da grande squadra dover ripiegare sulla primavera".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Il voto a Maresca? Io credo un 3 o 3,5. Nemmeno davanti all'evidenza, sul rigore di Ibra viene richiamato dal Var e conferma la decisione e poi non fischia uno netto su Pellegrini. Sono stati inguardabili, non si capiscono neanche tra di loro. Non è possibile che se il Milan è più forte della Roma allora gli episodi non contano, contano perché avrebbero cambiato il senso della partita".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "Milan più forte della Roma, ma negli episodi ci sono tanti dubbi. Mourinho ci fa parlare dell'arbitro, ma lui ci deve dire dove sta la Roma. Io ero allo stadio e ho visto che il Milan ha fatto una capoccia grande ai giallorossi. La Roma mi ha deluso, davanti a un pubblico che fa la differenza. Io invito a fare qualche riflessione sulla Roma, io metto in discussione la gestione di Mourinho".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Il Milan è più forte della Roma e di quasi tutte le altre del campionato. Maresca? Io non avrei dato né il rigore su Ibra né quello su Pellegrini. Sono rigori di adesso, sono falli che un tempo non venivano fischiati. L'uso del Var è poi confusa. Sulla partita non c'è da dire niente, il Milan se la lotterà con il Napoli fino alla fine".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104.5): "Sulla partita c'è poco da dire, Il Milan è superiore ma non solo alla Roma: squadra organizzata, giocatori ben messi e idee chiare. Vittoria meritata. Sull'arbitraggio di Maresca, indubbiamente insufficiente, ma il rigore su Ibra c'era, il fallo si vede, gli tocca la caviglia prima del pallone".