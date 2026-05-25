Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha fatto il suo dovere, pur con qualche difficoltà di troppo. Quando arrivi all’ultima partita, subentra anche la paura. Ma dopo il rigore, la gara si è messa sui binari giusti. Ci voleva un po’ di qualità nel finale. Dybala non è in condizioni ottimali, ma in questo campionato può fare la differenza al 50%. La Roma ha fatto bene, le altre si sono buttate. E adesso viene il bello. Mi aspetto che il club, con i soldi della Champions, faccia degli acquisti per alzare il livello. L’arrivo di Malen ha cambiato totalmente la storia di questa stagione e del campionato”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “A un certo punto della stagione avevo perso le speranze, ma ho sempre pensato che la Roma potesse fare il filotto. Dybala, se sta bene, è il giocatore più forte del campionato. In queste ultime partite, l’argentino è stato troppo decisivo. Me lo tengo pure al 50%, forse si può gestire meglio. Speriamo che Dybala possa garantire alla Roma una presenza più costante, è un rischio che corro con grande piacere”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La partita a Verona mi sembrava scontata, la Roma è stata brava a rimanere in scia e approfittare dello sciagurato finale di Milan e Juventus. Finale di campionato inaspettato, Gasperini ha fatto un ottimo lavoro. Adesso comincia il bello, vediamo se la proprietà accontenta l’allenatore. Si aprono degli scenari interessanti: mi aspetto un calciomercato di curiosità, ma anche di scelte che l’allenatore dovrà azzeccare. Voglio vedere che tipo di Roma nascerà”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Al di là dei riti scaramantici, l’esito era piuttosto scontato. La Roma, alla fine, se lo merita. Tante cose positive, meriti alla squadra e Gasperini”.