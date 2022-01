‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mai visti i tifosi della Roma accettare tutto così passivi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “Giocatori come Zaniolo e Chiesa necessitano di molto tempo per recuperare da un crociato, più di quello sanitario. Zaniolo è un talento eccezionale, dovrebbe andare all’estero. Deve capire che il calcio di oggi non sono i tatuaggi, non sono i colpi di sole… ti devi spaccare la schiena. Quando sei bravo, serve sacrificio e sofferenze, non solo pettegolezzi e prime pagine”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Non so che differenza c’è tra criticare un giocatore in privato o in pubblico. Se accettano questa situazioni significa che va bene ai calciatori. Altrimenti ci vai a scontro e vai da un’altra parte. Se Mourinho ha questa forza di attaccare tutti e passare sempre dalla parte della ragione buon per lui. Lo spogliatoio è con lui apparentemente. Non ho mai visto la tifoseria della Roma che accetta passivamente questa situazione”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): “Shomurodov era in panchina sul gol del 3-2. Tutti gli allenatori fanno dei confronti ma in pubblico no. I tifosi fanno bene a sperare e a stare con Mourinho ma bisogna cambiare i giocatori e attenzione agli scambi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Mourinho doveva avere 7/8 punti in più ma non può essere sempre colpa dell’allenatore. La Roma ha dei giocatori normali e si esalta una squadra che non può arrivare tra le prime 4. I giocatori sono mediocri”.