‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ma se gli attaccanti tirano di piatto…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Vittoria sofferta, anche troppo, ma la Roma continua ad avere problemi. Non capisco poi perché tirano tutti di piatto davanti al portiere. Più di uno l'ha fatto ieri".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5). "Partita bruttissima, vittoria importante per i tre punti ma se il Cagliari avesse pareggiato non avrebbe rubato niente. Oliveira bravo sì, ma piano ad esaltarlo troppo. Il gioco nella Roma ancora non si vede".