‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Lukaku nasconde le lacune della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “È stata una bella partita, alla pari. Il primo tempo meglio il Torino mentre nella ripresa è venuta fuori la Roma. È più facile giocare con Lukaku per un allenatore come Mourinho. Giocano la palla lunga e poi ci pensa lui. Per una squadra in difficoltà di gioco come la Roma, un giocatore così nasconde molte lacune".

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma sta meglio della Lazio al momento. Non ha gioco ma ha Lukaku che rapresenta la risoluzione dei problemi".

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): “Ndicka già in Germania aveva il difetto sulle palle inattive, ci si deve lavorare un po' come era stato con Ibanez"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma è fuori dalla crisi delle prime giornate, ha fatto sette punti in tre partite e ieri era una gara tosta. Lukaku è il centravanti degno di questo ruolo, e ieri sera la Roma ha avuto le occasioni per vincere. Ndicka marca male l'avversario e sul gol di Zapata c'è anche un suo errore. La Roma intanto ha un centravanti e poi qualche giocatore sta crescendo. Paredes non ha fatto la partita della vita però un segnale di fisicità e di una condizione che cresce c’è stato. Il Torino in questi tempi è difficile da incontrare. Il pareggio è giusto. Intravedo una questione positiva però serve una conferma giovedì contro il Genoa".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): “Giocare contro il Torino non è facile, e la Roma è in emergenza di uomini. Paredes ha smistato il gioco con lucidità e precisione, sta rendendo meglio di come ha giocato alla Juve. Cristante sta diventando un giocatore di altissimo livello. Ha deluso un po' Dybala, ma è stato ben marcato. La Roma non è in crisi"

