RADIO PENSIERI, PRUZZO: “Lukaku è determinante. La Roma ha bisogno di lui”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lukaku si è adattato benissimo ed è stato subito determinante. Lo è stato un po’ meno nelle ultime partite, ma questi sono giocatori che non hanno bisogno di schemi. È importante che non abbia infortuni per dare una mano alla Roma. I giallorossi hanno bisogno di lui".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza Lukaku avrebbe punti in meno. Non so se i giallorossi possono permettersi il riscatto di Romelu. Sarebbero tanti 43 milioni di euro per un giocatore di 31 anni che prende anche 7/8 milioni di ingaggio".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino- 104,5): “Lukaku ha individuato una casa a Casal Palocco. Non so se può essere un segnale per il futuro. Se un giocatore ha intenzione di rimanere solo una stagione non va a cercare una casa. Ha già fatto fare alcuni lavori. Vedremo cosa succederà a giugno”.

