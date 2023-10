‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La società deve parlare per difendere Lukaku”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma sulle frequenze radiofoniche

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Mourinho è rimasto stupito su come a Milano stanno preparando l’accoglienza a Lukaku. La società nerazzurra dovrebbe placare i tifosi. Il comunicato della Curva Nord contro Lukaku è gravissimo. La Roma potrebbe dire qualcosa per difendere il belga, ma è un club muto. Mi aspetto di vedere Llorente in difesa questa sera e Cristante a centrocampo. A sinistra Zalewski mentre a destra Celik".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Mourinho a livello dialettico fa il suo gioco e quello che dice sull’Inter di Inzaghi è giusto. Non deve vincere con 20 punti di vantaggio, ma ha la squadra più forte d’Italia. Mou è un mister che punge sempre".

Ugo Trani (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Per me la gara più importante è quella di oggi non quella di domenica. Per questo metterei la formazione migliore. La Roma ha dei problemi a centrocampo, col Monza non era adeguato. I Friedkin dovrebbero parlare per difendere Lukaku. Non lo porterei a San Siro perché stanno facendo di tutto per innervosirlo. Il lungo recupero col Monza è stato dato per colpa di Di Gregorio che ha iniziato a perdere tempo, non per colpa dei raccattapalle".

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Il dubbio che ha Mourinho è tra Belotti e El Shaarawy. Il miglior difensore che hai da mettere al centro è Cristante e potrebbe metterlo in una gara così importante. La gara con lo Slavia è più importante di quella di domenica. L’Inter avrà due giorni di riposo in più e l’arbitro sarà Maresca. Non ho alte aspettative per Inter-Roma. Stramaccioni l’altro giorno ha dovuto difendere Lukaku, ma la società della Roma dove sta?".

Antonio Felici (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Senza Cristante in mezzo al campo metti in difficoltà il centrocampo, ma Llorente centrale non dà garanzie. La società deve essere un po’ più presente e non può essere sempre muta su tutto. La politica del non parlare mai non mi convince. Ci sono delle circostanze in cui qualcosa andrebbe detta. Non fare polemiche non porta a niente di buono".

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Lo Slavia Praga non è un avversario difficile però non è scontato vincere. La Roma ha dimostrato di andare in difficoltà contro chiunque. Non mi fido della Roma al 100% perché le insidie ci sono sempre. L’Europa League nella prima fase è un’arma a doppio taglio. Oggi ti giochi il primo posto, andare direttamente agli ottavi di finale sarebbe molto importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Ci sono poche alternative, a centrocampo non ce ne sono a meno che non torni Cristante in mediana. Il resto sono contati e scontati. Io a Lukaku proverei a dargli un turno di riposo, penso ne abbia anche bisogno. Da quanto ha ricominciato non ha saltato una partita neanche in nazionale. L’aspetto psicologico vale molto, presentarsi con il piglio giusto. Gli uomini in alternativa non ci sono”.

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma ha il dovere di vincere, sarebbe un passo in avanti per la qualificazione per poi magari mettere la squadra migliore in campionato e fare un po’ di turnover in coppa”.

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Credo che stasera le italiane possano fare en-plein. La Roma è più forte dello Slavia”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.