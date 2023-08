‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Con Dybala-Lukaku Mourinho non può più nascondersi”

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Ci sono molti 'se' nel mercato della Roma, in cui Lukaku forse è l'unica vera certezza. Se parliamo solo delle figurine, la Roma ha un centrocampo stellare, ma si tratta di giocatori che fisicamente rappresentano delle incognite dal punto di vista fisico. Poi certo, se non ci sono particolari intoppi i giallorossi potenzialmente possono quasi pensare di ambire allo scudetto".

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “Lukaku è un giocatore che se sta bene, in Serie A sposta notevolmente gli equilibri. In Italia nessuno ha una coppia come quella che nascerebbe con il belga e Dybala. E se si considerano anche gli altri acquisti come Aouar, Mourinho non può più nascondersi e deve cominciare a rendere conto della rosa che ha a disposizione".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Lukaku è stato un colpo di magìa della Roma. Forse avranno rinunciato a Zapata anche per questo. Il belga è uno che sposta tantissimo, operazione clamorosa. Ci vuole però equilibrio, fino a ieri si parlava di un mercato della Roma ricco di incognite. Se tutto fila liscio, è ovvio che la Roma può giocarsi tranquillamente i primi posti, ma le perplessità rimangono".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma prende Lukaku perché gli altri non lo hanno voluto e lui non sapeva dove andare. E negli ultimi anni nessuna squadra si è strappata i capelli per lui. A me non fa impazzire, ma ammetto che è un grande giocatore".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma ha colto al volo l'occasione del prestito offerto dalla Roma. Lukaku è il colpo più importante di questo mercato estivo, è uno che in campo sposta gli equilibri. Perplessità non ne vedo. Una settimana fa una cosa del genere era solo fantasia. Ora la Roma può lottare per lo scudetto".