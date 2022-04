‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Roma leggermente favorita, ma bisogna fare attenzione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele radio Stereo 92.7): “Se la Roma sopporta il fiato sul collo del pubblico ostile e supera i primi minuti può fare qualcosa di buono. Il Leicester da club piccolo è riuscito a imporsi. I giallorossi non se la portano da casa. Ieri Mourinho ha sintetizzato la differenza tra calcio italiano e inglese nei soldi. Il Leicester sa giocare a calcio, non è solo questione di ritmo, di corsa eccetera. Hanno giocatori bravi. Ritengo, però, la Roma leggermente favorita. Non do il voto definitivo, se i giallorossi arrivassero quinti avrebbero fatto un passo in avanti. Nell’ultimo periodo vedo un miglioramento rispetto alla prima arte di stagione e questo mi fa sperare. Se Mourinho sente che la squadra sta crescendo mi devo fidare. Mourinho non sarà mai il mio allenatore preferito perché ho un’altra mentalità, ma è evidente che si cominciano a vedere i frutti del suo lavoro. Non parlo di Dybala alla Roma perché mi hanno detto che è una notizia comica".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): “Mourinho conosce bene la Premier e il Leicester. È una partita da controllare con intelligenza, se la mettono sul ritmo i giallorossi potrebbero andare in difficoltà".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Il problema più grande è il ritmo. La Roma deve evitare anche erroracci difensivi. Sbaglieremmo se dicessimo che la Roma è più forte, le due squadre sono equilibrate".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Credo che adesso la squadra dà certezze a Mourinho. Stasera serve una Roma attenta, una partita intelligente senza errori. E soprattutto l'obiettivo è quello di rimanere in partita per il ritorno. Credo che ci siano le condizioni per fare bene".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La formazione potrebbe essere molto offensiva, però le squadre inglesi dal sesto posto in giù non sono la stessa cosa delle big. Serve vincere una partita e soprattutto pensare al doppio impegno andata e ritorno. La Roma è andata avanti in una competizione che ti sfianca per i viaggi, ma non per le partite".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho è un grande condottiero, questo non si discute. E' l'ideale per Roma. Discutibili alcuni atteggiamenti contro gli arbitri e qualche scelta ad inizio stagione".