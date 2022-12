‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mourinho è un allenatore da club”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Che la Roma possa concedere una deroga a Mourinho pagato 7,5 milioni netti per andare a fare un'altra cosa mi sembra da scherzi a parte. Secondo me Mourinho non è adatto ad allenare una Nazionale, è un allenatore da club, grande motivatore ma non è il massimo dal punto di vista del gioco".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): "Non mi meraviglio più di nulla e non riguarda Mourinho, riguarda questo calcio che è figlio di esigenze di business, di televisioni e di spettacolo. Avere un allenatore part-time solo per gli impegni della Nazionale e il club gestito dal suo staff in particolare da una delle 15 persone che lo compongono, ci potrebbe anche stare e non mi meraviglierei".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Che il Portogallo pensi a Mourinho è quasi inevitabile perché è l'allenatore più vincente di quel paese. Il doppio incarico mi sembra una cosa che renderebbe la Roma una piccola società".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Io spero che Mourinho rinvii almeno per un paio d'anni il discorso Portogallo e si concentri al 100% sulla Roma e completi il suo lavoro che sta facendo molto bene. La Nazionale portoghese credo che sia l'obiettivo ed è giusto che lo sia, ma credo sia giusto scindere le due cose".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): " Mourinho come al solito fa capire che gli piacerebbe essere alla guida del Portogallo, come gli piacerebbe restare alla guida della Roma e non sacrificare né l'una né l'altra. C'è però il rischio di sottrarre del lavoro alla Nazionale ma soprattutto al club".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Mourinho è ambizioso, se vede che nella Roma non riesce a dare quello che avrebbe voluto, potrebbe mollare baracca e burattini e accettare l'incarico della Nazionale".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "La cosa più importante per Mourinho è ritrovare l'intensità in vista della ripresa del campionato. Il tecnico portoghese ha vinto tutto, anche con la Roma. Avendo vinto tutto, sarebbe una tentazione e uno stimolo quello di allenare il Portogallo".