‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Lo stadio di ieri ti rende orgoglioso di essere romanista”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Serata stupenda e finale meritata. E' un bel colpo per la Roma ma anche per il calcio italiano. Un plauso alla società per il gesto nei confronti dei tifosi che sono stati a Bodo. Emozionante l'applauso dello stadio a Ranieri".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Lo stadio di ieri sera mi rende orgoglioso di essere romanista e fa venir voglia di esserlo anche a chi non lo è. Mourinho è un condottiere e averlo come allenatore è tanta roba. La squadra ha giocato bene, quello che volevamo lo hanno fatto. La squadra ha dato sempre l'impressione di esserci, tutti dentro la gara per 90 minuti. L'avversario non era di livello, però li devi battere. Serata fantastica"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Partita non bella e la Roma arriva in finale non in modo inaspettato, perché in questa competizione era quello che doveva fare. Mourinho ha portato l'euforia che mancava da tanto tempo. E' un brande allenatore ma anche un estrione".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il pubblico di ieri straordinario ma non lo paragonerei a quello di Anfield perché li sostengono la squadra anche quando va male. Ieri sera partita particolare, con i portieri mai impegnati".