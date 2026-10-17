Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Le riserve della Roma sono superiori ai titolari del Genoa. Mi aspetto un pareggio, non perché il Genoa sia più forte, ma perché giocare in mezzo alla settimana comporta delle difficoltà. Molina? Per quello che ho visto nelle ultime partite, forse sarebbe stato meglio guardare altrove. Non ho capito molte scelte dal mercato. Bisogna capire e accettare un mercato in cui alcune scelte, per certi ruoli, sembrano discutibili."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Gasperini, quando perde una partita, comincia a dire che non gli hanno comprato un giocatore. Secondo me, contro il Real non ha responsabilità, ma chi pensa che la Roma sia il Real Madrid si sbaglia. La Roma ha fatto un grande mercato e sta andando benissimo. Se per comprare devi spendere troppo, allora non compri. Il mercato lo ha fatto anche Gasperini: mi sembra che sia stato accontentato all'80%. È difficile che un allenatore venga accontentato al 100%, a meno che non alleni il Real Madrid, il PSG o squadre ancora più grandi. La Roma ha 11 giocatori, nove dei quali possono essere titolari. Davanti Castro ha Malen, che segna sempre: è ovvio che ci siano delle difficoltà, ma sulle qualità di Castro non ci sono dubbi. Mora mi ricorda Zaragoza".