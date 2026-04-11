‘RADIO PENSIERI’, TREVISANI: “Ranieri fuori luogo, pensavo fosse AI”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 17:58)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Manà Manà Sport 90.9): “Sulla partita di ieri c’è poco da dire, il Pisa era in vacanza. Una squadra che spesso concede occasioni e gol, come nel caso della prima rete di Malen. Ranieri? In questi casi ci perde sempre la Roma. Secondo me Ranieri non ha interpellato prima la società sul suo intervento. Avrei evitato di parlare dei tre allenatori contattati: da un uomo di calcio e di comunicazione come lui, ne esce un’immagine non del tutto limpida della Roma”.

Riccardo Trevisani (Manà Manà Sport 90.9): "Le dichiarazioni di Ranieri? Pensavo fosse AI. Sono parole fuori luogo e non me le aspettavo da uno come lui. Non ho memoria di una società che parla di un suo allenatore come sesta scelta".

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "Da ieri sera ho una certezza in meno, è caduto l'aplomb di Ranieri. E' stato un intervento sbagliato nei tempi e nei modi. Il passaggio sulla quarta scelta è inelegante. Ieri sera sono volati stracci e non sarebbe dovuto accadere. La partita è diventata marginale".

Giancarlo Padovan (Radio Radio Mattino - 104.5): "Le parole di Ranieri sono una prova di forza, ha sbottato perché non ne poteva più degli atteggiamenti di Gasperini. Che sia grave e dannoso è fuori di dubbio. Ma secondo me è stata un'iniziativa di Ranieri".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "E' sorprendente che un uomo come Ranieri, di comprovata esperienza, se ne sia uscito in questo modo in un momento così della stagione. E' giusto che Gasperini rimanga alla guida della Roma, a patto che vengano messi in chiaro i suoi rapporti con Ranieri e Massara. Non credo che Gasp fosse la quarta scelta, ma è una frase pesante e anche sgradevole".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Chi dice la verità tra Ranieri e Gasperini? Ognuno cerca di giustificare le proprie scelte. Qui a Roma Gasperini ha trovato duro, all'Atalanta poteva fare ciò che voleva con risultati straordinari. Ma è giusto che Ranieri abbia questo tipo di reazione. Di solito quando un nuovo allenatore anche importante arriva in un club importante nel primo anno c'è sempre una complicità, mentre Gasp fin dall'inizio è sempre stato poco diplomatico. Non penso che la squadra possa avere ripercussioni, questa è soltanto la punta. Sono due persone intelligenti e devono pensare al bene della Roma".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi fa piacere che Ranieri, che sembra essere sempre messo all'angolo, se ne sia uscito con dichiarazioni che secondo me faranno bene all'ambiente Roma. Ora sono tutti capaci a dire 'io volevo questo o quell'altro', sul mercato. Non so come abbiano fatto a prendere Malen, di come l'Aston Villa possa essersi liberati di un giocatore che poteva dare loro una grande mano. Gasp sia a Genova sia a Bergamo poteva scontrarsi con Presidenti di campo. Mi viene in mente la Nazionale, per Ranieri... Non ha più voglia di essere tirato in mezzo o coinvolto in situazioni da chiarire in altra sede. Non penso che la squadra avrà delle ripercussioni".