‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “L’assenza di Wijnaldum si sente troppo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Molto complicato, se non impossibile, che la Roma arrivi prima nel girone di Europa League. Allo stadio Olimpico e ai suoi tifosi non si può dire nulla. C'è tutto perfetto, lo stadio, i tifosi, ma la festa però mi sembra tremenda. Come se ci fosse una felicità inespressa. Non è il momento di fare bilanci definitivi, ma la Roma ha un problema nel fare gol. Abraham è in crisi, credo sia un problema psicologico. La Roma fa fatica anche a livello fisico, il Betis sembrava andare ad un doppia velocità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non è riuscita a monetizzare le occasioni del primo tempo, soprattutto quella di Zaniolo che ha preso la traversa da due metri, e quindi poi paga il conto. La partita non è stata semplice, si sapeva. Quanto manca Wijnaldum a questa squadra si vede tantissimo, soprattutto in questo tipo di partite. Il Betis ha giocatori di qualità e di esperienza e ti mette in difficoltà. Ora bisogna voltare pagina e dare soprattutto morale ad Abraham perché ne ha bisogno".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Rui Patricio non benissimo, sta attraversando un periodo difficile. Poteva fare qualcosa in più anche ieri sera. La Roma, come la Lazio, sta facendo male in Europa League contro squadre modeste. Non ho mai avuto l'impressione che la Roma potesse vincere la partita ieri sera".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Delusione per la Roma ieri sera, incapace di segnare. Il gioco non c'è, la squadra si salva solo per iniziative singole soprattutto di Dybala, ma spesso non c'è chi lo può affiancare. Il Betis è più squadra, i giallorossi non hanno mai dato l'impressione di essere superiori".