‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “L’Ajax sarà anche decimata, ma la Roma non sta meglio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104,5): “Non so in che forma stanno i giocatori che rientrano come Dzeko e Veretout. L’Ajax sarà anche decimata, ma la Roma non sta meglio”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104,5): “Domani sarà una partita tra squadre alle quali mancano giocatori importanti, ma è un quarto di finale e si giocherà sulla situazione emotiva. L’Ajax è una squadra in costruzione, ha un modo di giocare tipo il Sassuolo, è difficile da affrontare in questo momento per la Roma che ha grossi problemi. Io la qualificazione la vedo al 50%, sarebbe importante fare gol domani. Solo a Roma è sempre colpa dell’allenatore e mai dei giocatori”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104,5): “I recuperi di Villar e Veretout sono importanti, ma la Roma mi preoccupa l’assenza di carattere. Però dò ai giallorossi un 70% di possibilità di qualificazione perché è un turno molto importante anche per il futuro. Fonseca è una persona troppo permalosa”.