‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La stagione della Roma è stata da 5”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Quella del prossimo anno sarà la prima vera Roma dei Friedkin, ora dev'essere fatto qualcosa di molto diverso degli ultimi tre anni. La Roma ci aveva abituato a frequentare il salotto della Champions con continuità ed è lì che deve tornare: adesso è scesa di categoria, non è nemmeno riuscita ad andare in Europa League".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Finalmente questo campionato è finito. Non ce la facevo più. E anche ieri sera è stata un'agonia. Darboe dalle stelle alle stalle, ieri tra i peggiori in campo. Voto alla stagione della Roma? Un 5. I Friedkin avevano capito subito che con questo allenatore non si sarebbe andati da nessuna parte".