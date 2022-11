‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La squadra ha bisogno di Zaniolo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Un primo tempo da schifo. Ci sono stati tanti fischi all'Olimpico. Male Belotti e Abraham. La scelta di Vina su Kumbulla è motivata dal fatto che l'albanese sia più lento e ancora in fase di recupero. Comunque Sarri ieri dice delle cose che si prende in giro da solo. Nella ultime due settimane ha fatto il personaggio".

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Partita strana, quasi impossibile da commentare. Primo tempo brutto, poi sono entrati quelli che hanno inciso. Il tasso tecnico delle due squadre è abbastanza impari".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): ".Quando non ho letto Zaniolo nella formazione mi ha preso un colpo. La squadra ha bisogno di un giocatore così. Ibanez nel primo tempo ha sbagliato un gol facile, poi si è spenta la luce, ognuno andava per conto proprio e hanno permesso a uno dei bulgari di segnare il vantaggio. Per fortuna Mourinho ha sistemato e cose, ma c'è ancora tanto da lavorare. Belotti e Abraham male tutti e due, vanno per conto loro non partecipano al gioco di squadra. Il secondo tempo della Roma concede ai giallorossi un po' di fiducia. Ha ritrovato il giusto spirito, e questo deve accompagnare la squadra domenica. Entrambi i club vogliono vincere, rimane l'idea di due feriti che si ritrovano".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma non mantiene l'Europa League, perché ci sono ancora gli spareggi e non è facile. Io non mi esalterei per la vittoria, perché il girone era modesto. Entrambe le squadre devono dare tutto adesso nel derby. La Roma parte favorita ma tutte e due per motivi diversi non splendono. A Sarri mancheranno i due giocatori principali, anche alla Roma quindi sarà una partita monca. Stadio pieno per giocarsi tre punti".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il primo tempo della Roma mi ha lasciato perplesso, benino solo El Shaarawy. Poi Zaniolo ha ribaltato la partita. L'abitudine di raddrizzare le gare nella ripresa Mourinho ce l'ha da sempre. Non sarà un gran derby. La Lazio arriva da prestazioni non positive e Sarri si può lamentare delle assenze, Mourinho no. La Roma rimane sempre una grande incognita: primo tempo orrendo secondo invece buono. Non so come si presenti all'Olimpico domenica".