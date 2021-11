‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La solita Roma, ma ci si mette anche Aureliano…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “Il più contento credo sia il presidente della Roma: visto quello che detto Mourinho, a gennaio ha capito che bastano Bruno Peres e Juan Jesus per il mercato della Roma. Credo che l'allenatore stia prendendo in giro un po’ tutti, proprietari del Club e tifosi. La Roma ha sei punti in meno dello scorso anno. Ha tolto dai convocati ragazzi di vent'anni per una partita sbagliata. Ma ieri cosa ha fatto Mancini in campo l’abbiamo visto? Quante partite non dovrebbe fare, visto quelle che ha fatto saltare ai quattro di Bodo?"