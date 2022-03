‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Samp vorrà fare risultato con la Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Nicolò è il grande nodo della Roma, guardando anche al futuro. Io ho una sensazione, Zaniolo è che la squadra non ci voglia puntare troppo per il futuro, altrimenti sarebbe stato già convocato per il rinnovo del contratto. Lui ha sofferto tanto ma si deve anche aiutare da solo. Con la Samp sarà una partita non semplice perché bisognerà trovare la forza di mettere da parte l’entusiasmo della vittoria nel derby. Non è detto che adesso sia tutto facile, visto anche che ci saranno gli impegni in Coppa”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per Zaniolo sarebbe meglio essere in campo contro la Samp, la prestazione contro la Turchia deve restare fuori. Nicolò ha mezzi tecnici straordinari, quello che dice Mancini ha diviso, ma il ragazzo deve fare minuti per trovare un senso con tutto, non scordiamoci che enormi problemi ha avuto. Ha quasi 23 anni che va aiutato, non va tenuto in panchina. La Roma è molto superiore alla Samp, dipenderà tutto dai giallorossi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Samp non è fuori dai giochi, quindi guarderà con interesse la partita con la Roma, vorrà fare risultato. La Roma del derby è da primi posti, ma nel resto della stagione ha avuto cali di tensione. Le insidie ci sono, Mourinho non deve abbassare la guardia. Avrei evitato in tutti i modi la pausa della Nazionale. Su Spinazzola non so darti una risposta, sono i medici a dare i tempi. In Finlandia sono dei luminari. Io spero che sia realmente pronto senza velocizzare una situazione complicata. La qualità di Zaniolo è indiscussa, deve trovare le condizioni migliori per giocare. Mi auguro che ci sia da entrambe le parti la voglia di continuare insieme”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il tifoso romanista è così, soprattutto post derby è chiaro che è aumentato l’entusiasmo. Il merito oltre alla squadra è di Mourinho che ha saputo l’atmosfera e grande forza di gruppo. Io su Spinazzola ci andrei cauto, vediamo spesso grandi recuperi ma poi ci sono le ricadute, se serviranno due o tre settimane bisognerà aspettare”.