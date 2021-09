‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Pellegrini perdita grave e ingiusta, un peccato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Nel primo tempo la Roma molto bene. Bravo Calafiori, caparbio, può giocare nella Roma, il gol l’ha fatto lui. Dopo un bellissimo primo tempo la Roma poi è calata, ma ha portato a casa un risultato importante. Dodici punti in cinque partite sono tanta roba. La Roma se la gioca per la Champions, mentre la Lazio non e la gioca più. L'espulsione non c’era, priva la Roma del suo giocatore più forte. È un peccato, Pellegrini è cresciuto tantissimo dopo che è stato contestato a lungo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "L'obiettivo di ieri erano i tre punti e la Roma ci è riuscita, perché l'Udinese è squadra scorbutica, con giocatori bravi che ti fanno soffrire e correre. I giallorossi sono calati nel secondo tempo e un po' ha rischiato. Il centrocampo soffre e Mourinho non cambia. La Roma si presenta al derby in discreta condizione. La Lazio ha giocatori che non stanno in forma, e i tre davanti fanno fatica. Non credo che dipenda dal gioco. Sull'espulsione di Pellegrini si può discutere tanto. Mi aspetto un derby molto tattico, senza concedere tanto all'avversario. Mourinho ieri ha cambiato in difesa e in attacco, ma non a centrocampo: evidentemente non si fida dei sostituti e quindi penso che possa far giocare Mkhitaryan nel ruolo di Pellegrini. Bisogna vedere se giocherà El Shaarawy o Shomurodov. Ci sono delle varianti ma credo che giocherà l'armeno".