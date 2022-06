‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zalewski è un patrimonio inestimabile”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "La Roma ha bisogno di un centrocampista forte anche fisicamente. Mi dispiace per Alberto De Rossi: meritava di vincere. Zalewski è un patrimonio inestimabile. Ora si vorrà comprare meno giocatori stranieri per formare più i nostri giovani".

Stefano Agresti (RadioRadio Mattino - 104,5): "Credo che per le trattative su Zaniolo ci siano due punti di partenza: il primo è che la Roma non ritiene il giocatore imprescindibile, davanti ad una giusta offerta è pronta alla cessione. Secondo poi Nicolò vede l'ipotesi Milan come gradita, nonostante con la giusta moneta potrebbe restare anche nella Capitale".

Sandro Sabatini (RadioRadio Mattino - 104,5): "Per me la valutazione che mette in conto la Roma per Zaniolo sono 50 milioni, l'offerta del Milan sembra congrua. Poi, se conviene è un'altro discorso. È chiaro però che Nicolò che sta bene è molto meglio di Saelemaekers. Non puoi vendere chi è il simbolo della Conference League".