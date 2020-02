‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma sembra guarita, ma io non mi fido”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri è guarita magicamente. Nelle ultime gara non tirava in porta, e invece ieri da subito ha messo subito sotto il Lecce e non c’è stata mai partita. Io, però, non mi fido, aspetto conferma nelle prossime. Peccato per Pellegrini, ancora sotto tono. Ora la Roma non deve alternare più le buone prestazioni”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri ho visto una Roma come quella del derby ma stavolta è andata presto in vantaggio. E’ un brodino ma bisogna ripartire da qui. Non capisco come mai dopo il derby i giocatori non hanno avuto la stessa mentalità di gioco di ieri. Fonseca vuole maggior aggressività e ieri si è vista. Ora si deve continuare così”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “La partita di ieri ha dimostrato che la Roma concentrata e che applica il gioco impostato, è anche bella da vedere. Sono rimasto basito quando ho sentito contraddire le affermazioni di Petrachi sul bel gioco. La mancanza di memoria coinvolge la comunicazione in maniera inquietante. Vedo tutte le partite della Roma e mi ricordo tantissime partite giocate come il derby. Mkhitaryan è quello di ieri, il suo livello è quello: difficile anche parlare di un ruolo, dove lo collochi? È una roba bellissima, imbarazzante. Dzeko il migliore di ieri ma anche i due centrali di difesa hanno fatto bene. Quando Smalling è arrivato è stato definito come un giocatore finito”.