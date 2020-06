‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma può riprendere l’Atalanta”. ORSI: “Serve un miracolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina – 104,5): “Atalanta-Roma? Lo stop può rimescolare le carte e mettere in discussione qualche certezza. Le squadre che erano messe molto bene possono anche faticare a ritrovare il ritmo e viceversa. Pedro alla Roma è un’ipotesi che esiste, ma penso che la dirigenza giallorossa debba pensare ad altre cose dal punto di vista economico”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Credo che i valori dimostrati fino allo stop verranno confermati anche alla ripresa. Il Napoli è in ripresa ma è troppo lontano da Atalanta e Roma, la lotta sarà fra loro due. Ma la lotta anche qui è sbilanciata per i troppi punti di differenza. Nel 2020 la Roma ha preso due gol a partita, farei affidamento su Smalling-Mancini, su Dzeko… ma non faccio affidamento su quello che hanno giocato una partita sì e 14 no come Under. Non posso pensare che Under diventi un fenomeno, Kluivert anche: sono interessanti, ma la continuità è stata scadentissima”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “L’Atalanta batteva tutti tre mesi fa, con lo stop c’è la possibilità che la Roma possa risalire. Sono curioso, la prima partita tra i bergamaschi e la Lazio ci darà indicazioni più precise. Se l’Atalanta è sempre la stessa, le vince tutte”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha sette punti di svantaggio, l’Atalanta dovrebbe perderne tre e i giallorossi vincerle tutte. Tre partite su 12 sono tanti, deve succedere che la Roma e l’Atalanta facciano delle cose che durante il campionato non ci hanno fatto vedere. Mi sembra veramente difficile, serve un miracolo. Posso invece sperare che la Roma faccia bene in Europa League”.