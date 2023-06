‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Serve uno sforzo dei Friedkin per il colpo in attacco”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Tielemans al momento non è un obiettivo della Roma. Immagino che ci sia un discorso in piedi per il rinnovo di Mourinho. Se riuscisse a restare 5 anni a Roma eguaglierebbe la longevità di Capello. Per i tifosi il prolungamento di José sarebbe come un trofeo. Con un altro allenatore i giallorossi non avrebbero fatto due finali europee".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma avrebbe bisogno di un grande investimento in attacco. I Friedkin devono fare uno sforzo. Abraham in generale ha fallito, ma il profilo era quello. Lo ha pagato 40 milioni. E la Roma deve puntare a un giocatore importante così. Nzola e Dia sono buoni giocatori, ma come riserve. Però c’è già Belotti".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): "Alla Roma serve l’attaccante, ma non mi pare molto convinta di prendere Icardi. In prestito potrebbe essere una grande soluzione, ma sembra che i giallorossi abbiano altre idee. Poi non hanno grande libertà di movimento, non posso fare come vogliono".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma ha chiesto ufficialmente al Sassuolo di avere Frattesi. Quindi la Roma è assolutamente in corsa. A me diverse persone dicono di Dia per l’attacco della Roma. Icardi? Non vuole Roma, ma vuole tornare a Milano".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Berardi e Frattesi hanno offerte da club inglesi da quasi 40 milioni, è quasi inutile pensarci. Per me la Roma deve prendere Icardi se ci sono le condizioni, fa gol come se stesse bevendo un bicchiere d’acqua. Convincere Icardi a giocare nella Roma piuttosto che nel Galatasaray non mi pare impossibile".