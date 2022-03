‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma non può permettersi distrazioni”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma non può permettersi distrazioni altrimenti rischia di prendere l'imbarcata. Bisogna stare attenti dal 1' al 90', occorre la prestazione fatta contro 'Atalanta. Fare bene e magari vincere la Conference League è comunque importante, dà prestigio".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per la Roma giovedì è importante perché se passa il turno arriva carica al derby. Mourinho ci tiene perché lui la vuole vincere la Conference League, è nato per vincere qualsiasi trofeo. La Roma in campionato vince all'ultimo ma ancora senza convincere con il gioco. La Lazio sta un pochino meglio".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Giovedì e domenica per la Roma sono un primo e secodno tempo di una partita importante. Serve fare bene in tutte e due le gare. All'andata, in Olanda, ho visto una prestazione indecorosa. Ora serve passare il turno, è un obbligo nei confronti dei tifosi".