‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma non ha più motivazioni per il campionato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In campo la squadra sembrava con la testa da un’altra parte. Ci sono tante assenze, l’attacco non segna più. Col Sassuolo potevano essere punti pesantissimi. Pare che la squadra non abbia più motivazioni per il campionato“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra ormai abbastanza chiaro che Fonseca non sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104,5): “La Roma è crollata nelle ultime tre partite. Fino a qualche settimana fa occupava un’altra posizione in classifica, poi ha perso e le altre hanno vinto“.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104,5): “Non sappiamo quello che realmente sia accaduto tra Dzeko e Fonseca, però non si sarebbe dovuti arrivare a quella frattura. Dzeko non ha più quello spirito che aveva fino a poche settimane fa“.