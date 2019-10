‘RADIO PENSIERI’, VOM BRUCK: “Ieri avrei fatto parlare Fienga al posto di Petrachi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio tv – 90.0): “Non è stata una prestazione esaltante quella della Roma. Anche con Lecce e Bologna non hai dimostrato di essere superiore all’avversario. Purtroppo in questo periodo i giallorossi sono tempestati dagli infortuni e bisogna capire il motivo. Manca velocità nella circolazione di palla, prima era più libera di testa la Roma, ad oggi è più prevedibile, con Zaniolo che si è un po’ intestardito. Secondo me, c’era rigore per il Cagliari e Kalinic spinge Pisacane. Anche se, come si vede dalle immagini, il centrale dei sardi si è buttato a terra solo dopo aver visto il gol”.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio tv – 90.0): “Partita arbitrata in modo pessimo, soprattutto nella gestione dei falli. Il rigore per il Cagliari c’era, ma la spinta di Kalinic fa parte del gioco. Ieri avrei fatto parlare Fienga al posto di Petrachi che in questo momento è sotto la lente d’ingrandimento. Lo dico con veemenza, alla Roma mancano delle decisioni arbitrali, ma questo non può essere un alibi. Sarebbe la classica scusa per chi non riesce a vincere”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio tv – 90.0): “Il Cagliari ieri non ha fatto nulla per portarsi a casa un punto, Lopez inoperoso e Olsen migliore in campo. La spinta di Kalinic non era sufficiente per spingere Pisacane sul portiere svedese, si sarebbero scontrati comunque perché l’estremo difensore ha sbagliato i tempi d’uscita. Massa voto: zero”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina -104,5): “Le dichiarazioni irrispettose di Petrachi non sono giudicabili, in particolare quando ha parlato di “signorine”, dopo gli ultimi mondiali e con la squadra femminile della Roma che è fortissima. Fonseca non può dire che l’arbitro aveva dato il gol e poi lo ha levato perché non è vero. La Roma non può dire certe cose perché da alibi ai giocatori. La Roma ha avuto 9 occasioni da gol, perché non è riuscita a trovare la via del gol? L’interrogativo è questo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina -104,5): “L’arbitro ha innervosito la Roma, ma il gol di Kalinic non è stato mai convalidato e il fallo su Pisacane è evidente. “

Franco Melli (Radio Radio Mattina -104,5): “ Il gol di Kalinic era da annullare, la Roma è tra le delusioni di questo campionato, dopo 7 giornate non si può trovare in quelle condizioni, con il pericolo di non entrare nelle prime 4”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina -104,5): “Ritmo molto basso tra Roma e Cagliari, nel primo tempo si semplicemente guardavano. Nel secondo la Roma ha attaccato, ha avuto le occasioni per portare a casa la partita ma non è riuscita a scardinare il Cagliari. Reazione di Petrachi esagerata. La Roma fa molta fatica a segnare in partite in cui le squadre si chiudono, non ha il tiro da fuori e neanche chi ti salta l’uomo.”

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattina -104,5): “Non si può non vedere la spinta di Kalinic. L’arbitro Massa a me non ha convinto, ma nella decisione che gli contestano ha ragione. Petrachi forse non sa che Pisacane è svenuto, è stato scaraventato da Kalinic su Olsen.”