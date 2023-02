‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma non garantisce ancora continuità di risultati”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ancora non mi da garanzie di continuità per la corsa al quarto posto, così come Lazio e Atalanta. Il Lecce è una bella squadra che concede poco all'avversario. Alla Roma serviranno Dybala e Abraham in ottima forma, e spero che anche Pellegrini stia bene e possa essere un valore aggiunto. La Roma deve riuscire a giocare di più nella metà campo avversaria e questo non le riesce sempre".