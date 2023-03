‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: La Roma non fa mai stare tranquilli i suoi tifosi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "I punti persi col Lecce e la Cremonese fanno male, è un segnale che non ti fa stare tranquillo nemmeno per la partita di giovedì in Europa League. La Roma non ti fa mai stare tranquillo. Un'altalena di risultati tra in casa e fuori che hanno in pochi. Spero che preso trovi più certezze. Si deve pensare partita dopo partita".