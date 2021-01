‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma inguardabile e mai esistita. Ora metterei in dubbio Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri non è mai esistita. Il secondo tempo peggio del primo. Una squadra inguardabile. La Lazio ieri ha affrontato il nulla. La Roma non ha fatto un tiro in porta, quello di Dzeko nemmeno lo conto. I cambi di Fonseca, poi, non li ho capiti. Gli spagnoli i derby non li devono mai giocare. Dopo una sconfitta come questa io metterei in dubbio la conferma di Fonseca”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri è stato un derby vinto dalla Lazio più che perso dalla Roma. In campo c’è stata solo una squadra, la Lazio ha asfaltato l’avversario ed ha dimostrato che in una partita è pià forte. Poi la classifica dice che la Roma ha avuto un ottimo percorso. Ora tutte e due possono ambire al quarto posto”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto una squadra, la Lazio, che ha giocato una grande partita sapendo sfruttare le debolezze della Roma. Non me l’aspettavo una Lazio così. In altri tempi, dopo una prestazione del genere come quella della Roma, il presidente porterebbe tutti in ritiro. Io insisto: andate a vedere i secondi tempi della Roma, sono disastrosi. Questa squadra non è ben allenata”.