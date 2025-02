‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Temo che i nuovi arrivati siano peggio di chi è partito”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 14:08)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Te la do io Tokyo / Tele Radio Stereo - 92.7): “Peccato che la Roma ha segnato tardi perché avrebbe anche potuto vincerla. Nelsson non ha mai giocato quest’anno, ha fatto lo spettatore nel girone d’andata. Le uniche presenze le ha fatte nei preliminari di Champions. Mi fido un po’ di più di Salah-Eddine che è un ragazzo. Ma non posso credere che sia un fenomeno, altrimenti lo avremmo conosciuto tutti. Arrivo a dire che quelli che sono arrivati potrebbero essere peggio di quelli che sono partiti. Stadio? Penso sia possibile che nel 2028 sia pronto”.

Antonio Felici (Te la do io Tokyo / Tele Radio Stereo - 92.7): “Mi hanno colpito le parole di Conte sul festeggiare un pareggio in casa. Purtroppo è vero, la Roma si è ridotta così e questo mercato non mi dà fiducia per il futuro. Credo che questi acquisti portino ad un allenatore emergente. Non posso credere che un allenatore affermato accetti questo tipo di operazioni. Potrebbe essere Farioli”.

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Ci sono fattori preoccupanti sul mercato della Roma: il primo è che ci sono poche disponibilità, il secondo è che Ghisolfi ha dimostrato di non sapersi muovere sul mercato italiano e poi che non c'è molta unità di intenti con Ranieri. Il tecnico ha preferito Shomurodov all'attaccante che gli è stato prospettato. Avrebbe voluto uno tra Frattesi e Lucca. Il futuro? Dipenderà dal potere che avrà Claudio in dirigenza, anche sulla scelta dell'allenatore. Non escludo affatto l'arrivo di Farioli".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Ranieri si tiene Shomurodov perchè non sa chi gli avrebbero portato al suo posto, non perchè sia contento di avere Shomurodov. Se la Roma finisce a prendere una riserva del Galatasaray, che ha fatto pochi minuti questa stagione, un motivo c’è. Hai preso Rensch a 5 milioni, Gollini a zero…evidentemente non c’era tutta questa possibilità. A Ghisolfi avranno detto: “Hai speso più di 100 milioni in estate, ora i rubinetti sono chiusi, vedi un po’ di regolarti"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha giocato una partita di attesa, forse anche troppo. Non ho capito la formazione iniziale. Il pareggio, però, è il risultato giusto. Partita decisa sulle fasce, prima da parte del Napoli e poi dalla Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “La formazione di ieri mi è sembrata un po' troppo leggera e ha reso la partita a senso unico nel primo tempo. Ranieri è stato bravo ma anche fortunato. La Roma ha fatto un secondo tempo gagliardo e meritava il pareggio anche prima".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La formazione iniziale della Roma non l'ho capito, io non avrei rischiato in una partita così importante. Forse i giallorossi avrebbero potuto fare una partita diversa. Pareggio, comunque, meritato".