‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Non ero preparato al risentimento di Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Ho espresso una opinione sulla Conference che ribadisco: la Roma non ha affrontato avversari di livello competitivo. Il primo a saperlo è Mourinho che all’inizio della stagione aveva sottolineato questo. In quel momento pensava che era più importante il campionato e il ritorno in Champions. Oggi c’è una possibilità ma è quasi impossibile. Ora il primo obiettivo è la Conference e ci sta che Mourinho non voglia sminuirlo. Vi do una notizia: Mourinho ci tiene da morire alla Conference. Potrebbe essere il primo a snobbarla visto quello che ha vinto. Volevo parlarne in diretta in conferenza ma non mi è stato dato modo di farlo. Non ero preparato a questo tipo di reazione e al suo risentimento, non mi sembrava più oggetto di discussione Mourinho. Provo imbarazzo a parlare di questo. Per me di calcio possono parlare tutti, non pretendo la mia opinione valga più di altri. Non ho problemi a riconoscere i suoi meriti e non avrò scrupolo a fargli delle critiche se la Roma rigiocherà da schifo. Fa parte del gioco tutto questo. Io spero che la Roma vinca la Conference, e ricorderemo che dopo 14 anni abbiamo vinto un trofeo. Però siamo ai quarti e ora devi giocare contro una squadra che te ne ha fatti sei. Stiamo calmi. L'agente di Cristante ha avuto un mandato dalla Roma per venderlo. Perché Mourinho dice che non è sul mercato? Voglio approfondire anche questo. Come prestazione ieri hai fatto un passo indietro rispetto al derby. Io non mi sento di dire che la Roma ha preso la strada giusta. Speravo in qualcosa di meglio ma temevo qualcosa di peggio. E' un momento positivo ma voglio vedere ora la Roma alla prova mentale. Per arrivare quinto e prendere la Conference devi vincerne di partite eh".