‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma ha dominato facilmente”, ORSI: “I punti che ha se li merita tutti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha giocato una grande partita con l’Udinese, dimostra di avere capacità e fa un bel gioco. Mi sorprendono i passaggi a vuoto con le forti. Davanti manca qualcosa, Mayoral non ha fatto neanche un tiro in porta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il primo tempo la Roma ha giocato 4-1-4-1, io l’ho letta così. Villar bravissimo su De Paul, e grande Veretout. in 25 minuti hanno chiuso la pratica. Il primo tempo in scioltezza e nella ripresa giusto un paio di disattenzioni, ma la Roma ha dominato facile. Ora aspettiamo la prossima”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma contro queste squadre più deboli ha un atteggiamento diverso, si toglie il peso sulle spalle. C’è da capire se è un problema di mentalità. Ieri partita sulla falsa riga delle altre con quelle più deboli. Ora dovrebbe andare a vincere a Benevento in attesa di quello che succede nel derby di Milano. I punti che ha la Roma se li merita tutti”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La classifica dice che la Roma è nel gruppo di testa, quindi non può essere una squadra scarsa come si dice in giro”.