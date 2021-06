‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Roma, se vendi Pellegrini a 30 milioni fai un colpo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “Sergio Ramos non rientra nei parametri della Roma, non perché non se lo può permettere, ma perché non vuole fare queste tipo di operazioni. Dzeko sono convinto che resti. Salvo sorprese farà parte del gruppo, ma la Roma comunque non sembra aver chiuso le porte ad una sua cessione. La sua posizione non è stata chiarita dalla società, per cui è da ritenere sul mercato. Mourinho e Tiago Pinto? I gusti di un allenatore difficilmente sono gli stessi di una società, se si lavora bene in sintonia si trovano dei compromessi".