‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma è un bel casino, credo che Pallotta non veda l’ora di lasciare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta ha fatto capire che Trigoria è un covo di congiurati, dove qualche volta hanno tramato contro di lui, dando notizie che non corrispondono al vero. Credo che lui non lascerà prima dello stadio, la ritiene fondamentale per riportare la Roma in alto dal punto di vista economico”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sta andando avanti accumulando debiti. Pallotta ha detto “ci rivediamo presto”, ma a me già veniva da ridere. Non viene da due anni. Poi ha aggiunto “per vincere”, ma non ha ancora vinto nulla. Lui non ama la Roma, adesso sta riprendendo forza con la storia dello stadio. La gara secca in Europa League fa comodo alla Roma, che nella doppia sfida sarebbe andata più in difficoltà col Siviglia”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta è pronto a lasciare, stavolta l’ha detto chiaramente. A me non sembra che lui con gli anni abbia imparato a conoscere il calcio, nonostante quello che ha detto nell’intervista. Non essendo favorita, la gara secca in Europa League è un vantaggio per la Roma, perché così può succedere di tutto. E con gli esterni che ha – penso a Under o Kluivert – può dar fastidio al Siviglia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma la Roma post-Covid quanto vale per il prezzo di un eventuale acquirente? Questa pandemia ha condizionato molto la cessione del Club. Non escludo che Pallotta sia costretto a continuare almeno per un altro anno. E’ un bel casino. Ora per la Roma muoversi sul mercato è davvero molto complicato. Mi auguro che dei possibili acquirenti si facciano avanti, penso che Pallotta non veda l’ora di lasciare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta non vede l’ora di lasciare la Roma, lo si capisce dall’intervista. Sembra che venga inseguito da un drago e lui vuole scappare. Non parla di progetto tecnico e non si fa vedere da due anni”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalle parole di Pallotta si capisce che ci sono altri pretendenti al club. Dopo questa intervista capisci anche che lui non ha voglia e non gli ritornerà di venire a Roma e a Trigoria. Ha definito il Bernardini un ‘nido di vipere'”.