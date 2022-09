‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma è mancata in tutto, preoccupa il centrocampo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Quando ti manca Zaniolo è difficile trovare il collante tra i reparti. Le ultime due reti la Roma poteva evitarle, nel breve tempo deve cambiare questa mentalità. Quello che mi preoccupa sono le alternative a centrocampo, a meno che Camara non diventi un fenomeno, non ci sono soluzioni. Mourinho dovrà trovare il modo di rivitalizzare una squadra, è stata aggredita dalla fisicità dell'Udinese".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Con la Cremonese la Roma ha subìto ma poi è andata bene, diverso con l’Udinese che ha concretizzato. La squadra è stata moscia, presuntuosa. Bisogna tornare con i piedi sulla terra, perché non è questo il modo di andare in paradiso. Quando arrivano queste sconfitte si deve meditare".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "A Udine c'è stata una partita tra una squadra in grande forma atletica e con un gioco ben definito, contro la Roma che ieri non ha mostrato una traccia tattica ben definita e arrivava seconda sempre su ogni pallone. Quello che condanno alla squadra è la mancanza di animo e di volontà messa in campo, una squadra mentalmente assente".